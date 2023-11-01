الصين تترأس مجلس الأمن الدولي شهر تشرين الثاني الجاري

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- تتولى الصين اعتباراً من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الثاني/ نوفيمبر، خلفا للبرازيل.

وسيعقد ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، جانغ جون مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي البرازيل وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



