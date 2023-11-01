إحباط هجوم على قاعدة التنف الأميركية بسوريا

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN- نقلت وكالة“رويترز” عن مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين كان يستهدف قاعدة التنف الأميركية في سوريا.

وتقع قاعدة التنف العسكرية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق وتتبع إداريا لحمص المحافظة الكبرى في سوريا.

ويأتي استهداف القاعدة ضمن سلسلة هجمات تتعرض لها قواعد أميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قوات بلاده وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرضت خلال الشهر الجاري لـ23 هجوما بمسيرات وصواريخ، وأدت الهجمات لإصابة 21 أميركيا بجروح طفيفة.



