مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد.







