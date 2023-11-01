المو جز 25

MENAFN - Palestine News Network ) - جيش الاحتلال يواصل لليوم السادس والعشرين على التوالي عدوانها على قطاع غزة، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وذلك بعد المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني. لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 8500بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.

قطر تتوسط في

لفتح معبر رفح الحدودي للسماح بخروج مزدوجي الجنسية وو81 فقط من الجرحى إلى الجانب المصري.

- شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

-وزارة الصحة تعلن استشهاد ثلاثة شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

والشهداء هم: ينال حمران استشهد متأثرا باصابته برصاصة في الرأس والشابين، ووئام الحريري ومحمد يونس جرار، متأثرين بجراحهما الخطيرة، بعد تعرضهما للقصفت من طائرة مسيرة بصاروخين في منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين.

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-الى ذلك ، استشهاد المواطن مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما)

متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة. خلال اقتحام طولكرم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 12 من الجنود في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي القطاع،

ووزير جيش الاحتلال

بؤاف غالانت يصف الخسائر بالضربة المؤلمة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء، بحالة عدم استقرار جوي ويكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة،