حمد الله وبنزيمة يقودان الاتحاد لدور الثمانية بكأس ملك السعودية

MENAFN - Amman Net) تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله الفرنسي كريم بنزيمة ليقودا الاتحاد (حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم) لبلوغ دور الثمانية بكأس الملك عقب الانتصار كبير بنتيجة 3-صفر على مضيفه الفيحاء.

وفي وقت سابق اليوم، فاز الاتحاد على الفيحاء 3-صفر بينما تغلب الشباب على الفتح 2-1، وفاز التعاون على الوحدة 2-صفر، ليبلغوا دور الثمانية للبطولة أيضا.

وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم، وواصل هوايته في تسجيل الأهداف مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء، ليرسل الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.

وعاد اللاعب المغربي ليهز الشباك من جديد قبل نهاية زمن اللقاء بـ3 دقائق بعد أن اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أكمل بنزيمة الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن في سقف الشبكة ليطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.

ماني يمنح النصر فوزا قاتلا

قاد الهدف السنغالي ساديو ماني في الوقت الإضافي النصر للفوز على ضيفه الاتفاق 1-صفر، وبلوغ دور الثمانية لكأس الملك في مباراة شهدت معاناة أصحاب الأرض الذين لعبوا بـ10 لاعبين منذ نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 107 من عمر اللقاء، أرسل أيمن يحيى تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى لتجد ماني في انتظارها ليودعها الشباك بسهولة ويحتفل بصحبة زملائه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتصار صعب.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تسجيل إندرسون تاليسكا هدفا لصالح النصر، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

لكن تاليسكا طُرد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط ذاته بسبب تدخل عنيف ضد لاعب بالاتفاق، بينما طُرد علي هزازي من صفوف الاتفاق بالدقيقة 89 من الزمن الأصلي للمباراة.