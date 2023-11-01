السعودي سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022

(MENAFN
- Amman Net) توج النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي بالدوحة.
وعاد حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مرة أخرى ليعقد بعد أربعة أعوام من التوقف بسبب جائحة كورونا.
وتفوق جناح نادي الهلال السعودي البالغ من العمر 32 عاما على منافسيه القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.
وأصبح الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014).
وبرز الدوسري مع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1) التي توجت لاحقا بلقب البطولة. حيث سجل هدف الفوز على بطلة العالم من تسديدة رائعة، وأضاف آخر في المباراة التي خسرتها السعودية أمام المكسيك 1-2 في الجولة الثالثة الأخيرة.
ورفع الدوسري رصيده إلى 3 أهداف في تاريخ المونديال بعد هدفه الأول في مرمى مصر في نسخة 2018 بروسيا، وعادل الرقم القياسي المحلي المسجل باسم مواطنه سامي الجابر في عدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.
كما ساهم الدوسري في تتويج فريقه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية في العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.
من جهة أخرى ظفرت الأسترالية سامانثا كير المحترفة بنادي تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعبة في القارة الصفراء.
ونال الكوري الجنوبي كيم مين جاي جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في خارج القارة الصفراء لعام 2022.
وكان الكوري الجنوبي قد تنافس مع كل من الياباني كاورو ميتوما والإيراني مهدي طارمي على هذه الجائزة.
وتوج مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو بجائزة أفضل مدرب في قارة آسيا ، متفوقا على الأسترالي غراهام آرنولد والسعودي سعد الشهري.
ويدرب مورياسو منتخب اليابان الأول منذ 2018 وقاده في 70 مباراة فاز بـ47، وتعادل بـ10 وخسر 13.
أما جائزة أفضل مدربة في قارة آسيا فآلت للصينية شوي كينغزيا مدربة منتخب الصين.
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