السعودي سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022

MENAFN - Amman Net) توج النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي بالدوحة.

وعاد حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مرة أخرى ليعقد بعد أربعة أعوام من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتفوق جناح نادي الهلال السعودي البالغ من العمر 32 عاما على منافسيه القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وأصبح الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014).

وبرز الدوسري مع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1) التي توجت لاحقا بلقب البطولة. حيث سجل هدف الفوز على بطلة العالم من تسديدة رائعة، وأضاف آخر في المباراة التي خسرتها السعودية أمام المكسيك 1-2 في الجولة الثالثة الأخيرة.

ورفع الدوسري رصيده إلى 3 أهداف في تاريخ المونديال بعد هدفه الأول في مرمى مصر في نسخة 2018 بروسيا، وعادل الرقم القياسي المحلي المسجل باسم مواطنه سامي الجابر في عدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.

كما ساهم الدوسري في تتويج فريقه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية في العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

من جهة أخرى ظفرت الأسترالية سامانثا كير المحترفة بنادي تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعبة في القارة الصفراء.

ونال الكوري الجنوبي كيم مين جاي جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في خارج القارة الصفراء لعام 2022.

وكان الكوري الجنوبي قد تنافس مع كل من الياباني كاورو ميتوما والإيراني مهدي طارمي على هذه الجائزة.

وتوج مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو بجائزة أفضل مدرب في قارة آسيا ، متفوقا على الأسترالي غراهام آرنولد والسعودي سعد الشهري.

ويدرب مورياسو منتخب اليابان الأول منذ 2018 وقاده في 70 مباراة فاز بـ47، وتعادل بـ10 وخسر 13.

أما جائزة أفضل مدربة في قارة آسيا فآلت للصينية شوي كينغزيا مدربة منتخب الصين.