8525 شهيدا في غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلي

(MENAFN
- Amman Net) قالت الأمم المتحدة نقلا عن وزارة الصحة في قطاع غزة انه ومنذ 7 تشرين الأول استشهد في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي أكثر من 8525 فلسطينيا من بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.
كما أدى العدوان الى إصابة 21543 فلسطينيا فيما تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 شخصا، من بينهم 1050 طفلا على الأقل، وقد يكونون محاصرين أو استشهدوا تحت الأنقاض، في انتظار الإنقاذ.
وفي الضفة الغربية، استشهد في نفس الفترة، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين 123 شهيدا من بينهم 34 طفلا فيما أصيب 2157 آخرين، من بينهم 201 طفل بجروح.
إلى ذلك نقلت الأمم المتحدة عن لجنة حماية الصحفيين الدولية إن 31 صحفيا قتلوا حتى الآن منذ السابع من تشرين الأول، من بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد.
وكان الناطق الأممي أشار الليلة الماضية إلى استشهاد 63 موظفا أمميا يعملون مع وكالة الغوث "الأونروا" في غزة معظمهم من فلسطين.
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