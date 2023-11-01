مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

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أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الأربعاء، مخاطبة الأردن للاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين أول 2023 وحتى اللحظة.

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، فجر الأربعاء، انقطاع كامل كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة المحاصر، تزامنا مع تواصل العدوان الشامل على القطاع لليوم السادس والعشرين على التوالي، وذلك للمرة الثانية منذ بدء العدوان.

وقال هناندة إنه لا يجوز قطع الاتصالات والانترنت بأي شكل، كون فرق الإنقاذ والسكان المدنيين يعتمدون بشكل رئيسي على خدمات الاتصالات التي تعتبر خدمة أساسية وليست من الكماليات، وذلك في تصريح للمملكة.

وأشار هناندة إلى وجود تنسيق أردني فلسطيني لدعم الموقف الفلسطيني بملف انقطاع الإنترنت والاتصالات على القطاع، موضحا أن هذا الجهد متواصل مع إعلان انقطاع ثان للاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وكان وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر، أشار في وقت سابق خلال الانقطاع الأول للإنترنت عن القطاع لحديث مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة للمشاركة في الضغط على الجهات الدولية لإعادة الإنترنت إلى قطاع غزة ليتسنى الحصول على الإغاثة اللازمة في هذا الوقت.

وقال هناندة إن قطع الاتصالات من قبل أي جهة ومنع الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية (الاتصالات والإنترنت) يضع جميع الاتفاقيات والاستراتيجيات و الجهود الكبيرة المبذولة لضمان حق الناس في الوصول إلى خدمات الاتصالات "موضع شك".

تأسس الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1865 لتسهيل الاتصالات الدولية لشبكات الاتصالات، ويطلع الاتحاد بمسؤولية توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية في العالم، ويضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات.

وقال الاتحاد إنه يسعى إلى تحسين النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم.

وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات إن القياسات المباشرة أظهرت أن قطاع غزة تعرض لانقطاع جديد للإنترنت مع تأثير كبير على آخر مشغل رئيسي متبقٍ وهو شركة Paltel.

وذكرت "نت بلوكس" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه سيتم اعتبار الحادث بمكانة خسارة كاملة للاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل معظم سكان القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن ارتقاء أكثر من 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا، في حصيلة غير نهائية.

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