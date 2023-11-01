أحد سفاحي مذبحة دير ياسين يحرض جنود الاحتلال على إبادة أطفال ونساء غزة

MENAFN - Amman Net) صدّرت وسائل إعلام الاحتلال، دعوات من وصفته بأقدم جندي احتياط في الجيش، من أجل القتال في غزة، ليكون "مصدر إلهام للجنود".

واستعان الاحتلال، بعيزرا ياشين، العنصر السابق في عصابة ليحي الصهيونية المعروفة بعصابة شتيرن، والتي ارتكبت فظائع بحق الفلسطينيين، إبان حقبة الانتداب البريطاني.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال، إن ياشين، شارك شخصيا في مذبحة دير ياسين، التي وقعت عام 1948، بحق الفلسطينيين، وقتلت فيها العصابات الصهيونية مئات الفلسطينيين الآمنين في بلدتهم.

وقال أمام جمع من الجنود بالقرب من غزة، في إطار تحريض الجنود: "اهزموهم واقضوا عليهم ولا تبقوا على أحد، اقضوا عليهم وعلى أهلهم وأمهاتهم وأطفالهم، هذه الحيوانات لم تعد قادرة على العيش، اليوم ليس لدينا أي سبب لعدم القيام بذلك، غدا يمكن لحزب الله أن يهاجمنا بضربة جوية، ويمكن للعرب هنا أن يهاجمونا، لذلك فإنه ليس لدينا أي عذر".

سفاح دير ياسين السابق، قال إنه: "يجب على كل يهودي يحمل سلاحا أن يخرج ويقتلهم، إذا كان لديك جار عربي، لا تنتظر، اذهب إلى منزله وأطلق النار عليه، هاجموهم ولا تنتظروا أن يشنوا غارات جوية علينا، القبة الحديدية يجري تفعيلها، فهاجموهم قبل ذلك، نريد أن نغزو ليس كما كان في السابق، نريد أن ندخل وندمر كل شيء في طريقنا، وندمر المنازل وكل شيء آخر، بكل القوة، إبادة كاملة وغزو وتدمير".

وقال ياشين: "كما ترون، سوف نشهد شيئا لم نحلم به أبدا. دعوهم يرموا القنابل عليهم ويمسحوهم عن وجه الأرض. كل النبوءات التي أرسلها الأنبياء على وشك أن تتحقق".