باحثة في الشأن الفلسطيني: استهداف المدنيين في غزة له بعد أكبر من الترويع

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني، يبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأوضاع المتدهورة في غزة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، يؤكد مخاطبة الأردن للاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة المحاصر.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.
مديرية الأمن العام تطلق الحملة الشتوية السنوية للتفتيش على المركبات للتأكد من صلاحيتها فنياً للشتاء.
هيئة المعابر في قطاع غزة، تعلن عن السماح بمغادرة نحو 500 أجنبي من القطاع لليوم الأربعاء، فيما لم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين على الأقل، فجر اليوم، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ومدينة طولكرم.
تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. باحثة في الشأن الفلسطيني: استهداف المدنيين في غزة له بعد أكبر من الترويع 11/01/2023 - 11:11 عمان ن
تنفيذ إسرائيل للغارات المتواصلة على غزة للضغط على المواطنين للثورة على المقاومة
قالت استاذة العلوم السياسية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر إن الاحتلال يقوم بسلسلة هادفة وممنهجة لاستهداف المدنيين في كافة أنحاء قطاع غزة. وإن أهداف هذا الاستهداف له بعد أكبر من ترويع المدنيين، وقانونيا هو استهداف محظور في القانون الدولي، وأيضا في ميثاق روما.
فهو يريد إخلاء شمال قطاع غزة لتنفيذ سناريوهات إسرائيلية بإجلاء أهالي قطاع غزة نحو سيناء والنقب. وتنفيذ الغارات المستمرة هو محاولة للضغط على المواطنين للثورة ضد المقاومة لكبحها، ومحاولة الضغط بالقوة على المدنيين من أجل الإنتقال إلى جنوب القطاع .
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · د. اريج جبر تتحدث عن القوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين وتمنع استهداف المستشفيات والمساجد
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