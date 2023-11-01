تنفيذ إسرائيل للغارات المتواصلة على غزة للضغط على المواطنين للثورة على المقاومة

MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني، يبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأوضاع المتدهورة في غزة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، يؤكد مخاطبة الأردن للاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة المحاصر.وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.مديرية الأمن العام تطلق الحملة الشتوية السنوية للتفتيش على المركبات للتأكد من صلاحيتها فنياً للشتاء.هيئة المعابر في قطاع غزة، تعلن عن السماح بمغادرة نحو 500 أجنبي من القطاع لليوم الأربعاء، فيما لم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين على الأقل، فجر اليوم، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ومدينة طولكرم.تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. باحثة في الشأن الفلسطيني: استهداف المدنيين في غزة له بعد أكبر من الترويع 11/01/2023 - 11:11 عمان ن

قالت استاذة العلوم السياسية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر إن الاحتلال يقوم بسلسلة هادفة وممنهجة لاستهداف المدنيين في كافة أنحاء قطاع غزة. وإن أهداف هذا الاستهداف له بعد أكبر من ترويع المدنيين، وقانونيا هو استهداف محظور في القانون الدولي، وأيضا في ميثاق روما.

فهو يريد إخلاء شمال قطاع غزة لتنفيذ سناريوهات إسرائيلية بإجلاء أهالي قطاع غزة نحو سيناء والنقب. وتنفيذ الغارات المستمرة هو محاولة للضغط على المواطنين للثورة ضد المقاومة لكبحها، ومحاولة الضغط بالقوة على المدنيين من أجل الإنتقال إلى جنوب القطاع .

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · د. اريج جبر تتحدث عن القوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين وتمنع استهداف المستشفيات والمساجد

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