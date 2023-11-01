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رويترز: إحباط هجوم على قاعدة التنف الأميركية بسوريا

11/1/2023 5:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي عراقي أنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين كان يستهدف قاعدة التنف الأميركية في سوريا.


وتقع قاعدة التنف العسكرية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق وتتبع إداريا لحمص المحافظة الأكبر في سوريا.


ويأتي استهداف القاعدة ضمن سلسلة هجمات تتعرض لها قواعد أميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.


وفي وقت سابق، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن قوات بلاده وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرضت خلال الشهر الجاري لـ23 هجوما بمسيرات وصواريخ، وأدت الهجمات لإصابة 21 أميركيا بجروح طفيفة.


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