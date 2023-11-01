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هجوم وحشي.. حزب العدالة والتنمية التركي يُدين مجزرة الاحتلال في جباليا

11/1/2023 5:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك "الهجوم الوحشي" الذي أدى إلى وقوع مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الهجوم مجزرة مخطط لها ويتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي.


وقال المتحدث في منشور على حسابه الرسمي في موقع إكس: "ندين الهجوم الوحشي الذي شنه الاحتلال على مخيم جباليا للاجئين الذين يضم مدنيين وأبرياء".


وأضاف: "هذا الهجوم الوحشي الذي يتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي هو مجزرة مخطط لها".


وأوضح أن الدول التي تتحدث عن حق الاحتلال في الدفاع عن النفس لا تذكر الحق في الحياة لنساء وأطفال غزة.


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