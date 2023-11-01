نيبينزيا يوضح الفرق بين الضربات الروسية في أوكرانيا والإسرائيلية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.وقال نيبينزيا: "أنتم تصرخون وتشتكون بسبب المدن الأوكرانية المدمرة والضربات الروسية العشوائية المزعومة. أود أن أطلب منكم استخدام الإنترنت لقراءة الأخبار الأوكرانية، وهناك سترون الكثير من التقارير حول الحياة والمطاعم والنوادي في كييف وأوديسا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ومدن أوكرانية أخرى وعمل مؤسسات الحكومة والمباني البلدية في كل مكان تقريبا، بالإضافة إلى النقل والمدارس والمستشفيات، باستثناء تلك المرافق التي تضررت بسبب تواجد الدفاع الجوي الأوكراني، والتي تحدثنا عنها أصلا، وهذا بعد ما يقرب من عامين من عملية عسكرية خاصة أطلقناها من أجل وقف حرب نظام كييف ضد سكان دونباس".



وشدد الدبلوماسي على أن المنشآت العسكرية أو مرافق البنية التحتية المتعلقة بالإمكانات العسكرية لنظام كييف، بما في ذلك مستودعات الذخيرة ومواقع القوات المسلحة المتخفية في هيئة بنية تحتية مدنية، هي وحدها التي تتعرض للضربات الدقيقة.



وأضاف: "أما الآن انظروا إلى الصور القادمة من قطاع غزة، والتي تحاول إسرائيل تسويتها بالأرض منذ ثلاثة أسابيع فقط، وسترون مباني ومستشفيات ومدارس مدمرة ومحترقة بالكامل".



وتابع: "كم مرة قمتم بإدانة قصف المدنيين الفلسطينيين؟ كم مرة حاولتم عقد اجتماعات لمجلس الأمن لهذا السبب؟ هل أيدتم دعوة واحدة على الأقل لوقف إطلاق النار؟ كلنا هنا نعرف الإجابة جيدا".

RT