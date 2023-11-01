ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة.
وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه تم ضبط اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش من خلال تغيير مسار مياه النبعة المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية قطر 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.
وأضافت أن كوادرها قامت بإزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.
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