Wednesday, 01 November 2023 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة

11/1/2023 5:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات على نبعة مياه في جرش لبيع صهاريج مخالفة.

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه تم ضبط اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش من خلال تغيير مسار مياه النبعة المزود لخزان المياه الرئيسي الذي يزود عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب خطوط رئيسية قطر 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

وأضافت أن كوادرها قامت بإزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.

MENAFN01112023000208011052ID1107350153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث