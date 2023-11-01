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اعلان حكومي بشأن الهوية الرقمية للمواطنين

11/1/2023 5:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.


وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء، أن توقف تفعيل الهوية الرقمية يأتي لأعمال التحديث والتطوير، مشيرة إلى أنها "ستعلم بعودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث".


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