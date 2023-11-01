اعلان حكومي بشأن الهوية الرقمية للمواطنين

اعلان حكومي بشأن الهوية الرقمية للمواطنين
التاريخ
11/1/2023 5:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.
وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء، أن توقف تفعيل الهوية الرقمية يأتي لأعمال التحديث والتطوير، مشيرة إلى أنها "ستعلم بعودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث".
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