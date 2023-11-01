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شاهد .. بعد 25 يوماً خروج أول دفعة من حملة الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر

11/1/2023 5:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبرت أول دفعة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية اليوم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر من خلال معبر رفح، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوكالة إنه سُمح بدخول هؤلاء المعبر بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو 90 جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب ومزدوجي الجنسية.


وبالتزامن وصلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب المصري من المعبر استعدادا لنقل جرحى فلسطينيين من ذوي الحالات الحرجة من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.


ويأتي هذا التطور بعد أن نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحركة حماس وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح اليوم.



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