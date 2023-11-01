روسيا.. ابتكار طائرة مسيرة يمكنها العثور على المفقودين عن طريق الصراخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتكر علماء المركز العلمي والتعليمي "الروبوتات الرياضية والذكاء الاصطناعي" بجامعة بطرسبورغ، طائرة مسيرة يمكنها العثور على الأشخاص عن طريق الصراخ.وقد زودت هذه الطائرة بنظام صوتي ومكبرات صوت، وتم اختيار صوت صفارة الإنذار بحيث تغطي أوسع مساحة وبأقل استهلاك للطاقة.ويقول قسطنطين أميلين مدير المركز: "لقد اختبرنا صافرات إنذار سيارات الحريق وسيارات الإسعاف، وصوت ساعة الكرملين، وبندول الإيقاع".



واختار المبتكرون في النهاية صوت عال جدا ينتشر في المنطقة لمسافة 35 مترا عندما تكون الطائرة المسيرة على ارتفاع 50 مترا. ويمكن لهذه الطائرة المسيرة المزودة بصافرة الإنذار العثور على الشخص المفقود إذا اتصل بالجهة المعنية ولكنه لا يتمكن من تحديد موقعه، حيث يطلق رجال الإنقاذ الطائرة، التي بدورها تطلق صفارة الإنذار وعلى الشخص إبلاغهم عما إذا كان الصوت التي تطلقه الطائرة يشتد أم يختفي.



ولكن غالبا ما يبدأ رجال الإنقاذ في البحث عن الشخص قبل أن يتصل. لذلك، ركز العلماء جهودهم على إيجاد أفضل الطرق لعزل النبرات المميزة للصوت البشري عن الخلفية الصوتية العامة. ولهذا الغرض، وضعوا برنامجا أصليا يسمح بفصل أنواع الأصوات والبحث عن العنصر المطلوب ومعالجة البيانات.



ويتضمن هذا المشروع إمكانية الاستخدام المتزامن في عملية البحث مجموعة من الطائرات المسيرة، التي توزع في جميع أنحاء المنطقة، ويمكنها ذاتيا تقسيم منطقة البحث ومواردها فيما بينها.

RT