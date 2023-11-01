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جيش الاحتلال بعد ارتفاع عدد القتلى العسكريين الى 326 : خسائرنا في غزة مؤلمة

11/1/2023 5:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 326 منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".


وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي: "لقد ابلغنا عائلات 326 جندياً بوفاة أبنائهم، وأولويتنا الآن هي إعادة 'المختطفين' في غزة البالغ عددهم 240 إلى عائلاتهم".


وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال : "خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا"

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى التعاون بين جميع أجهزة الاستخبارات العسكرية للعمل على إعادة المختطفين في غزة.


وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الاسرائيلية نجحت في صد تهديد صاروخي خلال الليلة الماضية قبل وصوله إلى إيلات.


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