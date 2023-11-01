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الاتحاد السعودي يثير الجدل برسالة غريبة

11/1/2023 5:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار نادي الاتحاد الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق من نهاية مباراة الأهلي وأبها مساء أمس الثلاثاء.
وودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام أبها، 1-2.
وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد خسارة "الراقي" مباشرة: "نام الحين"، دون أي تفاصيل إضافية.
وربط البعض بين هذه التغريدة الاتحادية، والسخرية من الأهلي، الذي ودع منافسات أغلى البطولات، بشكل رسمي، وفي مدينة جدة بالذات.
في الوقت نفسه.. تحتفل جماهير الاتحاد، بتأهل فريقها إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0).
وكان الأهلي، كتب عبر حسابه بمنصة "أكس"، بعد الفوز على الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين: "الفرق.. خلي نايم مبسوط"، لذلك يبدو أن "العميد" استغل فرصته الآن.
يذكر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج، تأهلت إلى ربع النهائي، في انتظار القرعة المقرر لها غدا الخميس.

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