حريق ضخم يهدّد آلاف السكّان في جنوب كاليفورنيا

وبحسب لوس انجلوس تايمز، انتشر حريق "هايلاند فاير" منتصف نهار الاثنين الماضي انتشر صباح أمس الثلاثاء بسرعة كبيرة على مساحة تزيد عن 900 هكتار، حيث التهمت النيران ثلاثة مبان كبيرة وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى حتى الآن.

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