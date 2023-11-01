كتائب القسام تعلن عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا

كتائب القسام تعلن عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا
التاريخ
11/1/2023 5:08:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.
وارتكب الاحتلال مجزرة وحشية أمس في جباليا بغزة ونتج عنها 400 شهيد بحسب حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية في غزة أمس.
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