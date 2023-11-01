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كتائب القسام تعلن عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا

11/1/2023 5:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.


وارتكب الاحتلال مجزرة وحشية أمس في جباليا بغزة ونتج عنها 400 شهيد بحسب حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية في غزة أمس.


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