MENAFN - EIN Presswire) أجنحة دولية تطرح أحدث اتجاهات الصناعة في معرض القاهرة الدولي للأخشاب من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل

CAIRO, EGYPT, November 1, 2023 /EINPresswire / -- أجنحة دولية تطرح أحدث اتجاهات الصناعة في معرض القاهرة الدولي للأخشاب من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل.يشكل المعرض المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال أفريقيا.تنظيم فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج جنبًا إلى جنب مع معرض الأخشابجمهورية مصر العربية، القاهرة، 1 شهر نوفمبر 2023: يضم معرض القاهرة الدولي للأخشاب أجنحة عرض دولية تطرح أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات التكنولوجية والمنتجات الخشبية لتلبية متطلبات أكثر من 9000 زائر هذا العام، ويشكل المعرض الذي تنظمه شركة الإستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب في منطقة شمال أفريقيا.يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب واحداً من الأحداث المميزة والثابتة على أجندة المصدرين للأخشاب واللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم ومنها الصين والهند وإيطاليا وتركيا وفرنسا وروسيا، ما يشكل فرصة سنوية للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات في جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وتشكيل علاقات جديدة.وقال حسام قبيسي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض بمصر: "يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب، واحدًا من سلسلة أحداث "معرض الأخشاب" والتي توفر فرصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والدولية في جميع أنحاء العالم، لعرض أفضل منتجات ماكينات صناعة الأخشاب والأدوات الخشبية وإكسسوارات الأثاث وأحدث التقنيات في القطاع، إلى جانب إقامة صلات وشراكات مع أفضل المشترين والتجار والمستثمرين. "وأضاف القبيسي: " يمنح احتضان مدينة القاهرة لمعرض الأخشاب، الذي عقد بنجاح في إمارة دبي على مدار 19 عام مزيداً من الأهمية، نظراً للمبادرات النوعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتنمية قطاع الصناعة ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، ضمن خطتها لتعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة."تمتلك صناعة الأثاث في مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، بسبب ارتفاع الطلب على الأثاث في الأسواق المحلية والخارجية. كما تسعى الحكومة المصرية إلى دعم هذه الصناعة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة الأثاث.تشكل صناعة الأثاث في الصين واحدة من أكبر صناعات الأثاث في العالم. بالإضافة إلى كونها من أبرز المنتجين والمستهلكين والمصدرين الرئيسيين في القطاع. حيث يشكل إنتاج صناعة الأثاث الصينية ما يقرب من 40٪ من إنتاج الأثاث في العالم. يعزى ذلك إلى ارتفاع تعدادها السكاني وارتفاع مستوى الدخل المتاح للمستهلكين، ونمو التطوير العقاري، والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي في الصين.ويقسم قطاع الأخشاب الصيني إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وتشمل قطاع زراعة الغابات وقطع الأشجار ومعالجة الأخشاب الخام وقطاع صناعة المنتجات الخشبية، مثل الأثاث والورق والمنسوجات، وقطاع تجارة الأخشاب والخدمات اللوجستية. ما يعكس المزايا المتعددة التي يتمتع بها القطاع مثل وفرة الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف العمالة والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة.وتعد روسيا واحدة من أكبر خمسة مصدرين لمواد البناء الخشبية. كما تضم العديد من شركات الإنشاءات والموردين البارزين العاملين على توفير أحدث التقنيات في مجال صناعة الأخشاب وتصنيع الأثاث واستخدام نفايات الأخشاب.كما تلعب صناعة الأخشاب في تركيا دورًا حيويًا في تعزيز نموها الاقتصادي. حيث تنتج منتجات متنوعة مثل الجذوع والقشرة الخشبية والأخشاب المنشورة والألواح والأرضيات والأبواب والقوالب والنوافذ وغيرها من مكونات البناء وملحقاتها.جدير بالذكر أنه يتم بالتزامن مع الدورة الثامنة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، تنظيم فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، لعرض آخر التطورات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية، ويعد منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في عالم الزجاج._انتهى_

Shereen Al Musallami

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