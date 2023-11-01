أسعار الغذاء العالمية تتزايد وتتجاوز التضخم في معظم البلدان

(MENAFN
) تكشف التقرير الشهري للأمان الغذائي الصادر عن البنك الدولي أن أسعار الأغذية ما تزال تتصاعد بوتيرة تفوق معدلات التضخم في نحو 80 في المئة من دول العالم. هذا الاتجاه المقلق يظهر بوضوح في الدول ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية، حيث تشهد ما نسبته 60 إلى 80 في المئة منها زيادة في أسعار الأغذية تتجاوز 5 في المئة. وفي العديد من الحالات، تتجاوز هذه الزيادات حاجز 10 في المئة. وقد شهدت بعض الدول زيادات سنوية أكبر بكثير، حيث بلغت الأرقام أكثر من 30 في المئة. تعاني دول مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان من هذا الارتفاع المقلق في أسعار الأغذية، والذي ساهم أيضًا في زيادة كبيرة في مستويات الفقر.
كما أن الاقتصاديات المتقدمة ليست معفاة من هذه المسألة العالمية، حيث يرصد 64 في المئة منها ارتفاعًا في أسعار الأغذية بوتيرة أسرع من التضخم العام. في الاتحاد الأوروبي، بدأت أسعار الأغذية في التعتدل، على الرغم من أنها تظل عاملًا مهمًا في زيادة أسعار المستهلكين، حيث تمثل 40 في المئة من التضخم العام. من الناحية السنوية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الذرة بنسبة 28 في المئة، بينما شهدت أسعار القمح زيادة بنسبة 35 في المئة. والوضع خاصة صعب بالنسبة للأرز، الغذاء الرئيسي في العديد من البلدان الأقل تطورًا والبلدان النامية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي.
كذلك يثير التقرير أيضًا مخاوف بشأن الوضع الغذائي في شرق أفريقيا، حيث تتعرض العديد من الدول في المنطقة، مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان، لأزمة. تسلط نتائج البنك الدولي الضوء على التحديات المتزايدة في ضمان أمن الغذاء وتوفيره بأسعار معقولة لجزء كبير من السكان العالميين.
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