السيراميك يعيد تدوير مخلفاته لتحقيق الالتزام البيئى

(MENAFN
- Al-Borsa News) السلاب: مخلفات القطاع جاذبة للاستثمارات الأجنبية
تسعى مصانع السيراميك لتطبيق معايير الالتزام البيئى عن طريق إعادة تدوير فوائض الخامات والهالك والنفايات ماعدا الصلبة، لتحقيق معايير الالتزام البيئي والحد من تأثيرها السلبى على المناخ.
ووفق بيانات شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر 33 مصنعًا بحجم استثمارات يصل لـ15 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تقدر بنحو 240 مليون متر سنويًا.
قال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة السيراميك من أبرز الصناعات حفاظًا على البيئة، وجميع مصانع القطاع ملتزمة بتدوير مخلفاتها والاستفادة منها وبدأت شركات جديدة فى إضافة هذا النشاط.
أضاف ((السلاب)) لـ ((البورصة))، أن الشعبة تسعى إلى استغلال عناصر الطاقة التى تدخل فى صناعة السيراميك وهما الغاز، والكهرباء بشكل أمثل حتى تتمكن الشركات من السيطرة على الانبعاثات.
وطالب العاملين فى القطاع بأهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى هذا الشأن، حيث تمتلك دول مثل إيطاليا وإسبانيا مصانع عملاقة تعيد تدوير هادر الصناعة وتصنيع منتجات نهائية صالحة لاستخدامات عديدة.
وناشد رئيس الشعبة الحكومة بجذب استثمارات لمجال إعادة تدوير المخلفات تماشيًا مع رؤية الدولة نحو تقليل الانبعاثات الخاصة بالمصانع، وتطبيق مخرجات قمة المناخ 27 التى عقدت بمدينة شرم الشيخ.
وتشترط وزارة البيئة مجموعة من الشروط لإنشاء مصانع السيراميك وهى أن يقتصر الوقود المستخدم في الأفران والمجففات على الغاز الطبيعي فقط مع تركيب المداخن اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين عملية احتراق الوقود والصيانة الدورية للمداخن للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة.
بالإضافة إلى تشوين وطحن الخامات وخلطها داخل نظام مغلق مع تركيب فلاتر ونظام شفط الانبعاثات لتجميع الأتربة والالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها.
كما تشترط الوزارة عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل وخارج بيئة العمل وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها وكذلك الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين. عبدالمجيد: ((سيراميكا آرت)) تتوفق بيئيًا لفتح اسواق تصديرية جديدة
قال بهاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن الشركة ضخت استثمارات مؤخرًا فى شراء خطوط إنتاج لإعادة تدوير المخلفات وفائض التصنيع، فى محاولة لتطبيق معايير الالتزام البيئي ودوره فى تأهيل الشركة نحو التوسع بصادراتها فى الأسواق الخارجية.
أضاف ((عبد المجيد)) لـ ((البورصة))، أن مخلفات السيراميك تنقسم لنوعين الأولى صلبة، والأخرى هي ناتج ما يخرج فى الهواء من حرارة مرتفعة ملتقطة من الأفران، ويتم التحكم فيها بواسطة الآلات لمنع خروجها والتسبب فى حدوث غاز مضر للبيئة والعمل على إعادة تدويرها واستغلالها مرة أخرى.
قال طارق صادق مدير عام مصانع سيراميكا رويال، إن مصانع السيراميك فى مصر تلتزم بتطبيق مبادئ الالتزام البيئي، ومع التطور التكنولوجى فى الصناعة اتجهت الشركة إلى الاعتماد على ماكينات صديقة للبيئة وأقل هدرًا خلال مراحل التصنيع المختلفة.
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أضاف ((صادق)) لـ((البورصة))، أن إعادة التدوير ليس الهدف الأساسي منه التوافق البيئي للشركة، لكن ارتفاع أسعار الخامات حفز الكثير من الشركات على إضافة هذه المرحلة لتحقيق أقصى استفادة خلال مراحل التصنيع.
أشار إلى أن المتبقى من النفايات بعد عملية التصنيع هى الأجزاء الصلبة فقط، ومن الصعب إعادة تدويرها في الطواحين لحاجتها إلى تكلفة عالية، وتكتفي المصانع ببيعها للشركات وتستخدم فى ذات الغرض ولكن بصور وأشكال أخرى.
أوضح أن الشركة درست الاعتماد على الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء ولكن تكلفة التمويلات الباهظة تفوق القدرات ولا يمكن توفيرها حاليًا. فاروق: ((فينسيا)) تستثمر 4 ملايين يورو لتحديث ماكينات التصنيع
قال فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينسيا، إن ما تحتاجه الشركة من أجل الوصول لجعل عمليات الإنتاج تتم بشكل أكثر استدامة هو تقديم تسهيلات من قبل البنك المركزي لشراء قطع غيار المصانع.
أضاف ((مصطفى))، لـ ((البورصة))، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين يورو لإضافة خطوط إنتاج جديدة تتوافر فيها معايير الاستدامة بجانب تتطلع الشركة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لزيادة القدرة التصديرية.
قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدرة اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة وضعت قوانين واشتراطات فى التصنيع بجميع المجالات لتحقيق خطة الاستدامة والحفاظ على البيئة.
و أضاف لـ“البورصة” أن هناك تغييرات ملموسة فى الكثير من المصانع التى تنفذ قوانين حماية البيئة، والتوجه نحو الصناعة الخضراء فى الوقت الحالى يحتاج إلى تمويلات ضخمة، ولكن تلك الخطوة هامة و ضرورية.
لفت إلى أن المنتجات التى تعتمد على الصناعة الخضراء تساهم بشكل كبير فى كسب ثقة الدول التى تتطلع إلى شراء المنتج المصرى، نظرا لاشتراط بعض الدول على المنتجين شروطًا وأهمها أن يكون متوافق بيئيًا.
وأضاف بسيم، انه من اهم مؤشرات اتجاه الشركات نحو الطاقة النظيفة، سعي الكثير لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للحصول على طاقة نظيفه.
كتبت: تقى أيمن وفرح رجب
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