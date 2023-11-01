السيراميك يعيد تدوير مخلفاته لتحقيق الالتزام البيئى

تسعى مصانع السيراميك لتطبيق معايير الالتزام البيئى عن طريق إعادة تدوير فوائض الخامات والهالك والنفايات ماعدا الصلبة، لتحقيق معايير الالتزام البيئي والحد من تأثيرها السلبى على المناخ.

ووفق بيانات شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر 33 مصنعًا بحجم استثمارات يصل لـ15 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تقدر بنحو 240 مليون متر سنويًا.

قال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة السيراميك من أبرز الصناعات حفاظًا على البيئة، وجميع مصانع القطاع ملتزمة بتدوير مخلفاتها والاستفادة منها وبدأت شركات جديدة فى إضافة هذا النشاط.

أضاف ((السلاب)) لـ ((البورصة))، أن الشعبة تسعى إلى استغلال عناصر الطاقة التى تدخل فى صناعة السيراميك وهما الغاز، والكهرباء بشكل أمثل حتى تتمكن الشركات من السيطرة على الانبعاثات.

وطالب العاملين فى القطاع بأهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى هذا الشأن، حيث تمتلك دول مثل إيطاليا وإسبانيا مصانع عملاقة تعيد تدوير هادر الصناعة وتصنيع منتجات نهائية صالحة لاستخدامات عديدة.

وناشد رئيس الشعبة الحكومة بجذب استثمارات لمجال إعادة تدوير المخلفات تماشيًا مع رؤية الدولة نحو تقليل الانبعاثات الخاصة بالمصانع، وتطبيق مخرجات قمة المناخ 27 التى عقدت بمدينة شرم الشيخ.

وتشترط وزارة البيئة مجموعة من الشروط لإنشاء مصانع السيراميك وهى أن يقتصر الوقود المستخدم في الأفران والمجففات على الغاز الطبيعي فقط مع تركيب المداخن اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين عملية احتراق الوقود والصيانة الدورية للمداخن للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة.

بالإضافة إلى تشوين وطحن الخامات وخلطها داخل نظام مغلق مع تركيب فلاتر ونظام شفط الانبعاثات لتجميع الأتربة والالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها.

كما تشترط الوزارة عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل وخارج بيئة العمل وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها وكذلك الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين.

قال بهاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن الشركة ضخت استثمارات مؤخرًا فى شراء خطوط إنتاج لإعادة تدوير المخلفات وفائض التصنيع، فى محاولة لتطبيق معايير الالتزام البيئي ودوره فى تأهيل الشركة نحو التوسع بصادراتها فى الأسواق الخارجية.

أضاف ((عبد المجيد)) لـ ((البورصة))، أن مخلفات السيراميك تنقسم لنوعين الأولى صلبة، والأخرى هي ناتج ما يخرج فى الهواء من حرارة مرتفعة ملتقطة من الأفران، ويتم التحكم فيها بواسطة الآلات لمنع خروجها والتسبب فى حدوث غاز مضر للبيئة والعمل على إعادة تدويرها واستغلالها مرة أخرى.

قال طارق صادق مدير عام مصانع سيراميكا رويال، إن مصانع السيراميك فى مصر تلتزم بتطبيق مبادئ الالتزام البيئي، ومع التطور التكنولوجى فى الصناعة اتجهت الشركة إلى الاعتماد على ماكينات صديقة للبيئة وأقل هدرًا خلال مراحل التصنيع المختلفة.

أضاف ((صادق)) لـ((البورصة))، أن إعادة التدوير ليس الهدف الأساسي منه التوافق البيئي للشركة، لكن ارتفاع أسعار الخامات حفز الكثير من الشركات على إضافة هذه المرحلة لتحقيق أقصى استفادة خلال مراحل التصنيع.

أشار إلى أن المتبقى من النفايات بعد عملية التصنيع هى الأجزاء الصلبة فقط، ومن الصعب إعادة تدويرها في الطواحين لحاجتها إلى تكلفة عالية، وتكتفي المصانع ببيعها للشركات وتستخدم فى ذات الغرض ولكن بصور وأشكال أخرى.

أوضح أن الشركة درست الاعتماد على الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء ولكن تكلفة التمويلات الباهظة تفوق القدرات ولا يمكن توفيرها حاليًا.

قال فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينسيا، إن ما تحتاجه الشركة من أجل الوصول لجعل عمليات الإنتاج تتم بشكل أكثر استدامة هو تقديم تسهيلات من قبل البنك المركزي لشراء قطع غيار المصانع.

أضاف ((مصطفى))، لـ ((البورصة))، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين يورو لإضافة خطوط إنتاج جديدة تتوافر فيها معايير الاستدامة بجانب تتطلع الشركة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لزيادة القدرة التصديرية.

قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدرة اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة وضعت قوانين واشتراطات فى التصنيع بجميع المجالات لتحقيق خطة الاستدامة والحفاظ على البيئة.

و أضاف لـ“البورصة” أن هناك تغييرات ملموسة فى الكثير من المصانع التى تنفذ قوانين حماية البيئة، والتوجه نحو الصناعة الخضراء فى الوقت الحالى يحتاج إلى تمويلات ضخمة، ولكن تلك الخطوة هامة و ضرورية.

لفت إلى أن المنتجات التى تعتمد على الصناعة الخضراء تساهم بشكل كبير فى كسب ثقة الدول التى تتطلع إلى شراء المنتج المصرى، نظرا لاشتراط بعض الدول على المنتجين شروطًا وأهمها أن يكون متوافق بيئيًا.

وأضاف بسيم، انه من اهم مؤشرات اتجاه الشركات نحو الطاقة النظيفة، سعي الكثير لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للحصول على طاقة نظيفه.

كتبت: تقى أيمن وفرح رجب