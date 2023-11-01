رئيس مجلس إدارة جوجل يدافع عن الشركة في معركة قانونية

(MENAFN
) في معركة قضائية مستمرة منذ 12 أيلول في واشنطن، واجه سوندار بيشاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة غوغل، اتهامات بأن الشركة ارتكبت أعمالاً غير قانونية للحفاظ على موقع بحثها في مكانة الريادة، حيث يعد الأكثر استخدامًا عالميًا. اتهمت وزارة العدل الأمريكية هذه الشركة الناشئة المقرّة في كاليفورنيا ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود حصرية تنتهك القانون. وفقًا للاتهامات، قامت غوغل بالاتفاق على مثل هذه الاتفاقات مع شركات، بما في ذلك آبل، عبر جعل محرك بحثها خيارًا افتراضيًا تلقائيًا على أجهزتهم وخدماتهم.
كما شرّحت المحكمة من خلال هذه المحاكمة التي تجري منذ أيلول في واشنطن أن غوغل قامت بإنفاق مبلغ ضخم، حيث أنفقت الشركة 26 مليار دولار في العام السابق لضمان توفر محرك بحثها على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت، وجزء كبير من هذا المبلغ تم دفعه لصالح آبل.
كذلك كان سوندار بيشاي خلال شهادته في محكمة واشنطن يكرر مهمة غوغل لجعل المعلومات "متاحة ومفيدة عالميًا للجميع". وشدد على أهمية زيادة هذه المهمة في ضوء منافسيها الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
في حين خلال مرحلة استجواب دامت ساعتين، حاول محامو الحكومة تحدي تصريح بيشاي. لجأوا إلى مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والمناقشات والرسائل، بعضها يعود تاريخه إلى عقدين من الزمن، في محاولات لإجبار بيشاي على الاعتراف بأهمية الاتفاق الافتراضي بين غوغل وآبل في عمليات الشركة.
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