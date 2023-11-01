الرأسمالي المغامر فينود خوسلا يحذر من المبالغة في تقييم الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) المستثمر رأس المال البارز في الشركات الناشئة الشهير فينود خوسلا، والذي كان من أوائل المؤيدين لشركة أوبن إيه آي ، الشركة الناشئة وراء تطوير تقنية شات جي بي تي ، قد أطلق تحذيرًا حادًا. عبّر خوسلا عن اعتقاده بأن قيمة الشركات الناشئة العاملة في ميدان الذكاء الاصطناعي مبالغ في تقديرها بشكل كبير. وتوقع أيضًا أن العديد من هذه الشركات ستواجه صعوبة في تحقيق أرباح، وهو تحذير موجه للعديد من المستثمرين الذين قاموا بسكب مليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.
كما أطلق إطلاق تقنية الروبوت الدردشة جي بي تي من أوبن إيه آي طفرة استثمارية في شركات اي آي، حيث شهدت العديد من الشركات التي تعمل على تطوير روبوتات دردشة منافسة مثل انفليكشن وانثروبك و كوهر جرياناً كبيراً من الأموال. وأدى هذا الارتفاع في الاستثمار إلى زيادة كبيرة في تقديرات قيم هذه الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
كذلك أعرب خوسلا في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، التي أُجريت على هامش مؤتمر "تيك لايف" الأخير الذي نظمته وول ستريت جورنال في لاغونا بيتش بولاية كاليفورنيا، عن توقعه بأن الغالبية العظمى من الاستثمارات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالأخص من قبل شركات رأس المال الاستثماري، ستثبت عدم جدوى ربحها. وقام بمقارنة الضجة الحالية حول الذكاء الاصطناعي بالحماس الاستثماري الذي شهدناه العام الماضي فيما يتعلق بشركات العملات المشفرة، حيث أشار إلى انهيار منصة التداول اف تي اكس في النهاية كنقطة مرجعية.
في حين شدد خوسلا على أن العديد من المستثمرين الذين ينضمون في وقت متأخر إلى قطاع الذكاء الاصطناعي يشاركون ببساطة لأنه يبدو أنه هو المكان المناسب، مشيراً إلى نمط رؤيتنا في مجال العملات المشفرة. حيث قام رؤساء رؤوس الأموال في عام 2023 بضخ 21.5 مليار دولار بشكل هائل في شركات اي آي حول العالم، متفوقين بشكل كبير على الاستثمار البالغ 5.1 مليار دولار في العام كامل لعام 2022، وفقًا لبيانات بيتش بوك.
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