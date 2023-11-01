التعليم يؤثر على الأجور في الولايات المتحدة وبريطانيا

(MENAFN
) نظرة سريعة على الإحصاءات الاقتصادية تكفي لإظهار الفارق الكبير في مستويات الدخل بين الولايات المتحدة وبريطانيا في السنوات الأخيرة. قضاء بضع دقائق في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك على تيك توك أو انستغرام ، سيجعلك تغمر بمقاطع الفيديو التي تعرض اسراف الاستهلاك الأمريكي، مع مساكن فاخرة تشبه القصور.
كما أن هناك تفصيل مهم يمكن أن يتم تجاهله بسهولة بدون فحص دقيق للبيانات: الفارق الكبير في الدخل في أمريكا يقتصر بشكل رئيسي على الطبقة المثقفة، أي الذين حصلوا على شهادة جامعية. على النقيض، يُظهر الوضع للبريطانيين الذين انقطعوا عن دراستهم في سن الثامنة عشرة دون متابعة دراسات جامعية صورة مختلفة تمامًا.
كذلك تشير تقديرات عام 2022 إلى أن هذه الفئة تكسب أجرًا متوسطًا يبلغ 14 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة (ما يعادل حوالي 18 دولارًا بعد مراعاة اختلافات الأسعار). بشكل مدهش، يكسب نظراؤهم الأمريكيين، على الرغم من أنهم لا يزالون يكسبون أكثر، بفارق صغير نسبيًا، حيث يحصلون على 19 دولارًا في الساعة.
في حين بالرغم من أن ذلك قد يقدم لمن في المملكة المتحدة بصيصًا نسبيًا من التفاؤل، إلا أنه من الضروري أن يتجنب الخريجون البريطانيون التركيز على هذه المقارنة. استكشاف البيانات بعمق يكشف أن متوسط أجور الخريجين البريطانيين في العام الماضي بلغ 21 جنيهًا إسترلينيًا، أو أكثر من 26 دولارًا قليلًا. وهذا يشير إلى زيادة ملحوظة بنسبة 47 بالمئة مقارنة بزملائهم الذين لم يتبعوا تعليمًا جامعيًا.
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