أسعار النفط في آسيا ترتفع وسط اجتماعات البنك المركزي والمخاوف الجيوسياسية

(MENAFN
) في التداول الآسيوي الباكر اليوم الأربعاء بتاريخ 1 تشرين الثاني، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا مع توخي السوق للاجتماعات الهامة للبنوك المركزية هذا الأسبوع، وعلى وجه الخصوص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تتابع التطورات عن كثب في النزاع الجاري بين إسرائيل وحركة حماس.
كما ارتفعت عقود نفط برنت الآجلة لشهر يناير بنسبة 0.3 في المئة بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، ما يعادل 28 سنتًا، لتصل إلى 85.30 دولار للبرميل، وذلك بعد انخفاض يزيد عن واحد في المائة يوم الثلاثاء الماضي. في هذه الأثناء، تراجعت عقود نفط برنت الآجلة لشهر ديسمبر بأربعة سنتات لتستقر عند 87.41 دولار للبرميل مع انتهاء العقد في يوم الثلاثاء.
كذلك ارتفعت عقود نفط غرب تكساس الخام الأمريكي بنسبة 0.2 في المئة، أو 16 سنتًا، لتصل إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد تكبد خسائر بنحو 1.6 في المائة في الجلسة السابقة.
في حين أشار إدوارد مويا، رئيس محللي الأسواق في أواندا ، إلى أن "أسعار النفط تستقر تمهيدًا لقرار معدلات الفائدة من جانب لجنة السوق المفتوحة للبنوك المركزية الفيدرالية"، والتي تحدد اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأضاف: "تظل المخاطر الجيوسياسية قائمة، ويبدو أن ذلك يعوض بعض تأثير مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة".
وأفادت مصادر السوق، مستندة إلى أرقام من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر, بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360,000 برميل، وتناقصت مخزونات المشتقات بنحو 2.5 مليون برميل.
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