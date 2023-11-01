اقتصاد منطقة اليورو يهبط في الربع الثالث من سنة 2023

(MENAFN
) في إعلان حديث، كشفت يوروستات، مكتب الإحصاءات الأوروبي، أن اقتصاد منطقة اليورو تقلص بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق. يعد هذا التراجع في النشاط الاقتصادي أمرًا هامًا لأنه يشير إلى تراجع أداء الاقتصاد في المنطقة. ومن ناحية أخرى، تمكنت منطقة اليورو من تحقيق نمو طفيف بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الربع إذا مقارناه بالربع الثالث من العام السابق.
كما شهدت منطقة اليورو أيضاً انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم. في شهر أكتوبر، وانخفضت معدلات التضخم إلى 2.9 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها خلال عامين. ويعد هذا انخفاضاً كبيراً عن الشهر السابق حيث بلغت نسبة التضخم 4.3 بالمئة. وعلاوة على ذلك، هذا الرقم أقل من التوقعات المتوقعة التي بلغت 3.1 بالمئة وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز مع اقتصاديين. و
كذلك يجب التأكيد على أن هذه التطورات الاقتصادية حدثت على الرغم من جهود البنك المركزي الأوروبي لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم. حيث رفع المصرق المركزي أسعار الفائدة عشر مرات على التوالي، ولكنه قرر مؤخراً تجميد مزيد من رفع أسعار الفائدة نظراً للمخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية، مثل الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.
في حين توقع البنك المركزي الأوروبي معدل نمو يبلغ 0.7 بالمئة لاقتصاد منطقة اليورو في العام الحالي، تليها نمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2024 ونمو بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025. تلك التوقعات تشير إلى منظر اقتصادي تحدي في المنطقة، مميز بنمو متواضع وضغوط تضخم مستمرة.
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