العقود الآجلة للذهب تنخفض مع صعود الدولار

(MENAFN
) في جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب انخفاضًا، وذلك بسبب تعزيز الدولار الأمريكي في توقعات القرار المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وتشير توقعات السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير.
كما ينتظر المستثمرون والتجار بشغف البيان الصادر عقب الاجتماع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي سيقدم رؤى حول توقعاتهم بشأن السياسة النقدية المستقبلية. قد شهدت قيمة مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى تقلبات خلال اليوم، حيث انخفضت في البداية خلال التداول الأوروبي ثم تعافت، وأغلقت في النهاية بزيادة نسبتها 0.56 بالمئة عند 106.71 نقطة بعد أن بدأت عند 105.91 نقطة.
كذلك شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بلغ 11.30 دولارًا، لتستقر عند 1994.30 دولار للأونصة للتسليم في ديسمبر. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الفضة أيضًا بمقدار 0.444 دولار لتصل إلى 22.952 دولار للأونصة للتسليم في ديسمبر، بينما انخفضت أسعار النحاس بمقدار 0.0095 دولار لتصل إلى 3.6490 دولار للرطل للتسليم في ديسمبر.
في حين أشارت البيانات التي نُشرت يوم الثلاثاء إلى انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها خلال الخمسة أشهر الأخيرة. ويُرجع هذا الانخفاض إلى توقعات سلبية بشأن النشاط الاقتصادي ومخاوف من ارتفاع الأسعار.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمر انخفض هذا الشهر إلى 102.6 نقطة، بالمقارنة مع 104.3 نقطة في سبتمبر، وفقًا للبيانات المعدلة. وقد جاء هذا الرقم دون التوقعات المتوسطة للمحللين الذين استطلعت آراؤهم من قبل بلومبيرغ والذين توقعوا 100.5 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر الثقة في الظروف الاقتصادية الراهنة إلى 143.1 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عام. وزاد مؤشر توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة أيضًا لأدنى مستوياته خلال الخمسة أشهر الأخيرة، بينما شهد مؤشر توقعات التضخم زيادة.
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