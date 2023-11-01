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الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

11/1/2023 3:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام من تأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مختلف مناطق المملكة.
وأهابت مديرية الأمن بالمواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع الاحتياطات التالية:
-التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار.


-الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة.


-عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.


-خطر جريان الأودية وتشكل السيول المُفاجئة نتيجة الأمطار الغزيرة إضافة إلى ترافقها مع الرياح الهابطة المفاجئة.



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