استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.



وأفادت مصادر باستشهاد الفلسطيني مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.



وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة الفلسطيني عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

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