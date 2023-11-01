استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر باستشهاد الفلسطيني مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.
وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة الفلسطيني عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.
وفا
MENAFN01112023000208011052ID1107349684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.