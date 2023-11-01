الولايات المتحدة تختبر صاروخ مينتمان 3 العابر للقارات اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تخطط لاختبار صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه "سيتم اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر إطلاق تجريبي مخطط له سابقا لصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات بدون رأس قتالي".

وأضاف المتحدث أن عملية الإطلاق يراد منها أن تظهر "متانة منظومة الردع الاستراتيجي"، وستكون "إشارة" للحلفاء بشأن الضمانات من قبل الولايات المتحدة.



وسيتم إطلاق صاروخ "مينتمان 3" من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.



وسيكون ذلك رابع إطلاق لصاروخ "مينتمان 3" في العام الجاري. وجرت التجارب السابقة للصاروخ في فبراير وأبريل وسبتمبر.

RT