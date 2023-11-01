وزير دفاع جيش الاحتلال : مقتل الجنود في غزة ضربة مؤلمة

وزير دفاع جيش الاحتلال : مقتل الجنود في غزة ضربة مؤلمة
التاريخ
11/1/2023 3:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل 11 جنديا اسرائيليا حتى الآن في المعارك مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك ضد حركة حماس في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.
وقال غالانت إن "الإنجازات الكبيرة" التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا.
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