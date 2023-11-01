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وزير دفاع جيش الاحتلال : مقتل الجنود في غزة ضربة مؤلمة

11/1/2023 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل 11 جنديا اسرائيليا حتى الآن في المعارك مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.


ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك ضد حركة حماس في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.
وقال غالانت إن "الإنجازات الكبيرة" التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا.

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