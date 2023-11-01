هذا ما فعلته دورية أمنية مع شاب تعرّض للضرب من قبل آخرين على طريق اربد جرش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض مواطن، مساء أمس، إلى الضرب والاعتداء، من قبل مجموعة من الأشخاص، على طريق جرش - إربد.
وبين ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن المواطن لجأ الى الدورية الثابتة في الموقع لطلب الحماية بعد ان وجد دورية الدوريات الخارجية تقف على الشارع العام .
وأضاف أنه تم تأمين الحماية اللازمة للمواطن والتنسيق مع المركز الامني المختص لاصطحابه لتقديم شكوى رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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