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هذا ما فعلته دورية أمنية مع شاب تعرّض للضرب من قبل آخرين على طريق اربد جرش

11/1/2023 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض مواطن، مساء أمس، إلى الضرب والاعتداء، من قبل مجموعة من الأشخاص، على طريق جرش - إربد.
وبين ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن المواطن لجأ الى الدورية الثابتة في الموقع لطلب الحماية بعد ان وجد دورية الدوريات الخارجية تقف على الشارع العام .
وأضاف أنه تم تأمين الحماية اللازمة للمواطن والتنسيق مع المركز الامني المختص لاصطحابه لتقديم شكوى رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .




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