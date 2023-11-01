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كتائب القسام تعلن تدمير وإشعال النار بآلية صهيونية

11/1/2023 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن تدمر آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها صباح اليوم الأربعاء.


وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام" قال في كلمة مصورة أمس أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.


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