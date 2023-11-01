كتائب القسام تعلن تدمير وإشعال النار بآلية صهيونية

كتائب القسام تعلن تدمير وإشعال النار بآلية صهيونية
التاريخ
11/1/2023 3:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن تدمر آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها صباح اليوم الأربعاء.
وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام" قال في كلمة مصورة أمس أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.
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