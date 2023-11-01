الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة العلوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن إطلاق صاروخ النقل CZ-6 وعلى متنه القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض.وتشير المؤسسة إلى أن الصاروخ أطلق بنجاح من مطار تايوان الفضائي الواقع شمال الصين يوم الأربعاء في الساعة 1.50 بتوقيت موسكو. وكان هذا الإطلاق هو الـ 494 لصواريخ النقل من طراز Long March.



ووفقا للمؤسسة، سيستخدم القمر الصناعي Tianhui-5 بشكل رئيسي في المشاريع المتعلقة بالحسابات الجغرافية، وفي دراسة موارد الأراضي، وإجراء التجارب العلمية.



ويذكر أن صاروخ النقل CZ-6 هو صاروخ ثلاثي المراحل ويعمل بالوقود السائل ويبلغ طوله 29.2 م وقطره 3.35 م. ويمكنه نقل حمولة تزن طنا واحدا إلى مدار متزامن مع الشمس.

RT