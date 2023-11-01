Wednesday, 01 November 2023 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض

11/1/2023 3:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة العلوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن إطلاق صاروخ النقل CZ-6 وعلى متنه القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض.
وتشير المؤسسة إلى أن الصاروخ أطلق بنجاح من مطار تايوان الفضائي الواقع شمال الصين يوم الأربعاء في الساعة 1.50 بتوقيت موسكو. وكان هذا الإطلاق هو الـ 494 لصواريخ النقل من طراز Long March.


ووفقا للمؤسسة، سيستخدم القمر الصناعي Tianhui-5 بشكل رئيسي في المشاريع المتعلقة بالحسابات الجغرافية، وفي دراسة موارد الأراضي، وإجراء التجارب العلمية.


ويذكر أن صاروخ النقل CZ-6 هو صاروخ ثلاثي المراحل ويعمل بالوقود السائل ويبلغ طوله 29.2 م وقطره 3.35 م. ويمكنه نقل حمولة تزن طنا واحدا إلى مدار متزامن مع الشمس.

RT

MENAFN01112023000208011052ID1107349678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث