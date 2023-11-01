الشرطة الألمانية تطلق النار على شاب يحمل سكيناً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت شرطة كولونيا في ألمانيا النار على شاب /16 عاما/ مساء أمس الثلاثاء قال شهود عيان إنه هدد عدة أشخاص بسكين.وجاء في بيان للشرطة أن عدة أشخاص اتصلوا برقم الطوارئ للإبلاغ عن أن الشاب كان يطارد الأشخاص في الشارع وهو يحمل سكينا.



ونقل المراهق إلى المستشفى مصابا بطلق ناري بعد وقت قصير من الساعة (21:00 بتوقيت جرينتش). ويقول مسؤولون ألمان إنه يتلقى علاجا طبيا مكثفا لكنه عانى من إصابات لا تهدد حياته.



وبدأ تحقيق إجرائي في استخدام أسلحة الشرطة النارية، وفقا لبيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن مكتب المدعي العام والشرطة.



ولأسباب تتعلق بالحيادية، تولت شرطة مدينة بون القريبة التحقيق.

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