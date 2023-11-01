رئاسة الوزراء تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - رابط التقديم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة الوزراء، عبر موقعها الالكتروني، عن توفر شاغر وظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
وطلبت الوزارة ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني.
يذكر أن الدكتورة نجوى قبيلات كانت تشغل هذا المنصب قبل أن تحال إلى التقاعد في آب الماضي.
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