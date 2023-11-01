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رئاسة الوزراء تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - رابط التقديم

11/1/2023 3:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة الوزراء، عبر موقعها الالكتروني، عن توفر شاغر وظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
وطلبت الوزارة ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني.


يذكر أن الدكتورة نجوى قبيلات كانت تشغل هذا المنصب قبل أن تحال إلى التقاعد في آب الماضي.

رابط التقديم، انقر هنا


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