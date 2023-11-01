الإضراب يعم محافظات الضفة تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.
وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن شعبنا، وحقنا المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.
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