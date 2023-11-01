الموجز 11111111111

(MENAFN
- Palestine News Network )
-تواصل قوات الاحتلال لليوم السادس والعشرين على التوالي قصف مناطق عدة بقطاع غزة مخلفا المزيد من الشهداء، وذلك بعد المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني. وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525،
بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.
- شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.
-وزارة الصحة تعلن استشهاد ثلاثة شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.
والشهداء هم: ينال حمران استشهد متأثرا باصابته برصاصة في الرأس والشابين، ووئام الحريري ومحمد يونس جرار، متأثرين بجراحهما الخطيرة، بعد تعرضهما للقصفت من طائرة مسيرة بصاروخين في منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين.
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-الى ذلك ، استشهاد المواطن مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما)
متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة. خلال اقتحام طولكرم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 جنود آخرين أمس في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي القطاع،
وكان قد اعترف قبل ذلك بساعات بمصرع جنديَين في المواجهات التي وصفها بالشرسة.
ووزير جيش الاحتلال يصف الخسائر بالضربة المؤلمة
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء، بحالة عدم استقرار جوي ويكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة،
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