الموجز 11111111111

MENAFN - Palestine News Network ) -تواصل قوات الاحتلال لليوم السادس والعشرين على التوالي قصف مناطق عدة بقطاع غزة مخلفا المزيد من الشهداء، وذلك بعد المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني. وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525،بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.





- شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

-وزارة الصحة تعلن استشهاد ثلاثة شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

والشهداء هم: ينال حمران استشهد متأثرا باصابته برصاصة في الرأس والشابين، ووئام الحريري ومحمد يونس جرار، متأثرين بجراحهما الخطيرة، بعد تعرضهما للقصفت من طائرة مسيرة بصاروخين في منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين.

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-الى ذلك ، استشهاد المواطن مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما)

متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة. خلال اقتحام طولكرم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 جنود آخرين أمس في المعارك الدائرة مع المقاومة شمالي القطاع،

وكان قد اعترف قبل ذلك بساعات بمصرع جنديَين في المواجهات التي وصفها بالشرسة.

ووزير جيش الاحتلال يصف الخسائر بالضربة المؤلمة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء، بحالة عدم استقرار جوي ويكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة،