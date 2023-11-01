النفط يرتفع وبرميل برنت يسجل 85 دولارا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 0.3 % أو ما يعادل 28 سنتا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% أو 16 سنتا، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة.
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