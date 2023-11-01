Wednesday, 01 November 2023 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يرتفع وبرميل برنت يسجل 85 دولارا

11/1/2023 3:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع في الشرق الأوسط.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 0.3 % أو ما يعادل 28 سنتا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء.


وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% أو 16 سنتا، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة.


MENAFN01112023000208011052ID1107349670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث