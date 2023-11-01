النفط يرتفع وبرميل برنت يسجل 85 دولارا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع في الشرق الأوسط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 0.3 % أو ما يعادل 28 سنتا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% أو 16 سنتا، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

