محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في COP28

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دعوة إلى معالي صالح كبزابو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
سلم الدعوة إلى معالي كبزابو، سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنجمينا.
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