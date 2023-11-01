محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دعوة إلى معالي صالح كبزابو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

سلم الدعوة إلى معالي كبزابو، سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنجمينا.

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