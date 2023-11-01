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حزناً على فلسطين.. إليانا تؤجّل جولتها الفنيّة في أميركا

11/1/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت النجمة الفلسطينية-الشيليّة“إليانا” تأجيل جولتها الفنية المقررة في أميركا الشمالية من 6 نوفمبر ولغاية 28 نوفمبر، نظراً للأوضاع المؤلمة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.


وفي منشور لها إنستغرام، قالت إليانا:“لقد قررت تأجيل جولتي حتى إشعار آخر، قلبي يؤلمني على كلّ ما يحدث في وطني الأمّ، غزّة أنا أصلّي من أجلك وأتمنّى السلام بين شعبي، سوف نتحد قريبا أحبك، علينا أن نبقى أقوياء”.


وأكدت الفنانة إليانا أنها ستتكفل بكل من اشترى تذكرة لجولتها التي ألغيت.

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