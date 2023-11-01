حزناً على فلسطين.. إليانا تؤجّل جولتها الفنيّة في أميركا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت النجمة الفلسطينية-الشيليّة“إليانا” تأجيل جولتها الفنية المقررة في أميركا الشمالية من 6 نوفمبر ولغاية 28 نوفمبر، نظراً للأوضاع المؤلمة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.
وفي منشور لها إنستغرام، قالت إليانا:“لقد قررت تأجيل جولتي حتى إشعار آخر، قلبي يؤلمني على كلّ ما يحدث في وطني الأمّ، غزّة أنا أصلّي من أجلك وأتمنّى السلام بين شعبي، سوف نتحد قريبا أحبك، علينا أن نبقى أقوياء”.
وأكدت الفنانة إليانا أنها ستتكفل بكل من اشترى تذكرة لجولتها التي ألغيت.
MENAFN01112023000151011027ID1107349621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.