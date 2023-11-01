الوقود سينفد خلال ساعات بمستشفيات غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من أن كل دقيقة تمر تزيد من خطورة الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل الانهيار الذي تعاني منه المنظومة الصحية.

وقال هشام مهنا لوكالة أنباء العالم العربي "الوقود سينفد خلال بضع ساعات من مستشفى الشفاء في مدينة غزة والإندونيسي في الشمال، ما يعني أن حياة آلاف الجرحى في خطر، خاصة من هم في غرف العناية المركزة؛ كذلك ستكون حياة الأطفال الخدج في دائرة الخطر".

كما أضاف "هناك عشرات الآلاف من النازحين بالمستشفيات يعانون ظروفا سيئة؛ لا أدوية، ولا ماء، ولا كهرباء، ولا غذاء. الفرق الطبية كذلك على وشك الانهيار والعديد من المسشتفيات خرج من الخدمة بشكل كامل".

وتابع "إضافة إلى كل ما سبق، فإن الوضع في غزة ينذر بكوارث بيئية، بسبب النفايات بالشوارع؛ فالفرق المختصة لا تستطيع القيام بمهامها، كما أن العديد من آبار المياه ومضخات الصرف الصحي توقفت".

وشدد مهنا على أن تكون الأولوية لدخول المواد الإغاثية من أدوية ووقود وغذاء ومياه بشكل مستدام وآمن، يضمن للفرق الإغاثية إيصال هذه الاحتياجات إلى المواطنين في المستشفيات ومراكز الإيواء.

وبشأن كمية المساعدات التي دخلت قطاع غزة، قال مهنا إن هناك 60 طناً من المساعدات الإنسانية جرى توفيرها من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن لم يدخل منها سوى ست شاحنات الجمعة الماضية، محذرا من أن كل ما دخل إلى القطاع حتى الآن لا يكفي لسد الاحتياجات الهائلة في غزة.

وقال مهنا إن وقفا فوريا وإنسانيا لإطلاق النار مطلوب لكي يسمح بتدفق المواد الإغاثية إلى غزة بشكل آمن ومستدام، مضيفاً "ما نفتقر إليه في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو عدم قدرتنا على التحرك بشكل آمن في قطاع غزة لنتمكن من القيام بعملنا".

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول الحالي هجومًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية، وتسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل مذاك بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة 8525 شخصاً، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلًا، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.