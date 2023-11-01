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ديجافو يعيد حورية فرغلي إلى السينما

11/1/2023 2:18:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت الفنانة
حورية فرغلي ، عن انضمامها لقائمة أبطال الفيلم السينمائي الجديد“ديجافو”.

وقالت حورية : وحشتوني بقالي يومين مشفتكوش .. أنا طالعة انهاردة أقولكوا أحلى خبر.

بقالي كتير منبسطش زى انهاردة ، أنا لسة ماضية فيلم اسمه“ديجافو” والمخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي.

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