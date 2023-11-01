ديجافو يعيد حورية فرغلي إلى السينما

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت الفنانة
حورية فرغلي ، عن انضمامها لقائمة أبطال الفيلم السينمائي الجديد“ديجافو”.
وقالت حورية : وحشتوني بقالي يومين مشفتكوش .. أنا طالعة انهاردة أقولكوا أحلى خبر.
بقالي كتير منبسطش زى انهاردة ، أنا لسة ماضية فيلم اسمه“ديجافو” والمخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي.
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