4 شهداء باقتحام قوات الاحتلال لجنين وطولكرم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون على الأقل، فجر الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، تخلله قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والانترنت.
كما استشهد فلسطيني رابع "من ذوي الإعاقة" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، فجر الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وأفادت مصادر أمنية بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.
وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا، استشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.
وأفادت مصادر طبية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى جنين الحكومي بالرصاص وبوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس أثناء تواجده في ساحة المستشفى، وصفت إصابته بالخطيرة، والعديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، خاصة شارع مهيوب وحي الجابريات ومنطقة الأبراج وحي الهدف وخلة الصوحة وطلعة الغبز، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.
وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير زكريا الزبيدي، ومنزل المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، الأسير المحرر جمال حويل، كما حاصرت منزلا في حي الجابريات قبل مداهمته.
واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطيني أحمد وشاحي بالضرب المبرح، بعد مداهمة منزله في جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني أبو فداء العموري، ونجليه فداء ومحمد، بعد مداهمة منزلهم في المخيم وتحطيم محتوياته.
وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف عدة شوارع، وتحطيم مركبات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة.
وأفادت بانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء.
كما أزالت جرافات الاحتلال حواجز عند مدخل مخيم جنين، وهدمت الجزء المتبقي من مدخل المخيم، وحوّلت عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال، حي الجابريات في المدينة، وداهمت منزل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع نجله أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.
- شهيد في طولكرم -
استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.
وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.
واعتدت قوات الاحتلال على الأسير المحرر كساب زقوت قبل اعتقاله، عقب مداهمة منزله في الحي الشرقي.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بلدة فرعون جنوب طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.
- اقتحامات واعتقالات مستمرة -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، 14 فلسطينيا على الأقل، لدى اقتحامها مدينة بيت لحم وبيت أمر وبلدة قطنة وقرية شقبا في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات ووادي شاهين ووادي معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل.
كما اعتقلت 4 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات طالت منازل عدة في البلدة، واعتقل 4 مواطنين.
واعتقلت القوات، 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر، في أعقاب اقتحام بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية شقبا غرب رام الله، واعتقلت شابين.
وذكرت مصادر أن اقتحام جيش الاحتلال ما زال متواصلاً، مما يرجح ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات القادمة.
MENAFN01112023000151011027ID1107349566