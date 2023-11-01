4 شهداء باقتحام قوات الاحتلال لجنين وطولكرم

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون على الأقل، فجر الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، تخلله قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والانترنت.

كما استشهد فلسطيني رابع "من ذوي الإعاقة" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، فجر الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا، استشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.

وأفادت مصادر طبية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى جنين الحكومي بالرصاص وبوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس أثناء تواجده في ساحة المستشفى، وصفت إصابته بالخطيرة، والعديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، خاصة شارع مهيوب وحي الجابريات ومنطقة الأبراج وحي الهدف وخلة الصوحة وطلعة الغبز، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير زكريا الزبيدي، ومنزل المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، الأسير المحرر جمال حويل، كما حاصرت منزلا في حي الجابريات قبل مداهمته.

واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطيني أحمد وشاحي بالضرب المبرح، بعد مداهمة منزله في جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني أبو فداء العموري، ونجليه فداء ومحمد، بعد مداهمة منزلهم في المخيم وتحطيم محتوياته.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف عدة شوارع، وتحطيم مركبات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة.

وأفادت بانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء.

كما أزالت جرافات الاحتلال حواجز عند مدخل مخيم جنين، وهدمت الجزء المتبقي من مدخل المخيم، وحوّلت عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال، حي الجابريات في المدينة، وداهمت منزل أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع نجله أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

- شهيد في طولكرم -

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علما أنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

واعتدت قوات الاحتلال على الأسير المحرر كساب زقوت قبل اعتقاله، عقب مداهمة منزله في الحي الشرقي.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بلدة فرعون جنوب طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.

- اقتحامات واعتقالات مستمرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، 14 فلسطينيا على الأقل، لدى اقتحامها مدينة بيت لحم وبيت أمر وبلدة قطنة وقرية شقبا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات ووادي شاهين ووادي معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل.

كما اعتقلت 4 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات طالت منازل عدة في البلدة، واعتقل 4 مواطنين.

واعتقلت القوات، 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر، في أعقاب اقتحام بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية شقبا غرب رام الله، واعتقلت شابين.

وذكرت مصادر أن اقتحام جيش الاحتلال ما زال متواصلاً، مما يرجح ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات القادمة.