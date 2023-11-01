20 % نمو أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر وارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار درهم

أعلنت مجموعة تيكوم،

التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023. وحققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة".

وتابع قائلاً: "تقترب مجمعات الأعمال العشر التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي. نفتخر بقاعدة عملائنا المتنامية والمتنوعة، وسنواصل العمل لتعزيز مكانة مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة كوجهة مفضلة للشركات العالمية والإقليمية. كما أن نموذج أعمالنا الذي يتميز بتوازن عقود الإيجار طويلة الأجل والعقود قصيرة الأجل سيتيح لنا الاستفادة من ارتفاع الأسعار، فضلاً عن منحنا قدرة عالية على توقّع الإيرادات المستقبلية".

النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023



- شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.

- بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.





- شهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد.





- بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.





- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% إلى 78%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.

- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم إماراتي، في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.

- وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

- تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة.

النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023

- ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 541 مليون درهم إماراتي، كما شهدت نمواً قوياً على أساس ربع سنوي منذ بداية العام بينما تواصل المجموعة الاستفادة من البيئة الإيجابية في سوق العقارات التجارية في دبي.

- نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 410 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76%، وذلك بفضل الأداء الإيجابي والقويّ وتحسُّن الكفاءة التشغيلية.

- شهد صافي الأرباح خلال فترة الربع الثالث زيادة ملحوظة بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم إماراتي، بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وتراجع تكلفة التمويل نتيجة لاتفاقية إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية التي أبرمتها المجموعة مؤخراً بشروط تمويلية أفضل.

أبرز الإنجازات على صعيد تطوير المشاريع



تعتزم المجموعة تطوير وحدات جديدة للتخزين والخدمات اللوجستية في مجمع دبي للعلوم بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 200 ألف قدم مربعة، وذلك نظراً لتنامي الطلب على هذا النوع من المساحات عالية الجودة من الفئة الأولى في جميع أنحاء دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز