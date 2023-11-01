Wednesday, 01 November 2023 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب

11/1/2023 2:17:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـمنظمات فلسطينية في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع "حماس"، بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر.

وأفاد الجيش في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات فلسطينية في قطاع غزة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107349563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث