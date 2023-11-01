الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـمنظمات فلسطينية في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع "حماس"، بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر.

وأفاد الجيش في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات فلسطينية في قطاع غزة".

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