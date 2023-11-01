الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـمنظمات فلسطينية في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع "حماس"، بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر.
وأفاد الجيش في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات فلسطينية في قطاع غزة".
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