الشرطة الألمانية تطلق النار على شاب يحمل سكيناً

أطلقت شرطة كولونيا النار على شاب /16 عاما/ مساء الثلاثاء قال شهود إنه هدد عدة أشخاص بسكين.

وجاء في بيان للشرطة أن عدة أشخاص اتصلوا برقم الطوارئ للإبلاغ عن أن الشاب كان يطارد الأشخاص في الشارع وهو يحمل سكينا.

ونقل المراهق إلى المستشفى مصابا بطلق ناري بعد وقت قصير من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). ويقول مسؤولون إنه يتلقى علاجا طبيا مكثفا لكنه عانى من إصابات لا تهدد حياته.

وبدأ تحقيق إجرائي في استخدام أسلحة الشرطة النارية، وفقا لبيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن مكتب المدعي العام والشرطة.

ولأسباب تتعلق بالحيادية، تولت شرطة مدينة بون القريبة التحقيق.

ولم يتضح في البداية عدد الطلقات التي أطلقت وأين أصيب الشاب. وطلبت الشرطة من طبيب أخذ عينات دم من المراهق، حيث كانت هناك مؤشرات على تعاطي الكحول أو المخدرات.

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